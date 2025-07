"Red Sonja" żyje! Oto pierwszy zwiastun kinowego widowiska! 0

Red Sonja to film, który powstawał długo i po cichu. Teraz jednak, gdy obraz jest już gotowy doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna. Trafił on do sieci za pośrednictwem Samuel Goldwyn Films.

kadr z filmu "Red Sonja"

Czerwona Sonja to postać stworzona przez Roberta E. Howarda, autora który znany jest książek należących do gatunku magii i miecza. Sonja to nieustraszona wojowniczka świetnie władająca mieczem, ale i swoim seksapilem.

W tytułową bohaterkę wciela się Matilda Lutz. Jako Czerwona Sonja musi ona zjednoczyć swój lud w walce z nadciągającym zagrożeniem.

Schwytana. Przykuta. Zmuszona do walki o przetrwanie. Czerwona Sonja musi przedrzeć się przez przesiąknięte krwią doły tyrana, zebrać sojuszników i aby odzyskać wolność, pokonać Draygana i jego bezwzględną narzeczoną – Dark Annisę – brzmi oficjalny opis filmu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oprócz Lutz, w Red Sonja występują Robert Sheehan, Wallis Day, Martyn Ford, Michael Bisping, Phillip Winchester i Trevor Eve. Reżyserem filmu jest M. J. Bassett. Scenariusz napisała Tasha Huo.

Red Sonja trafi do kin 15 sierpnia tego roku, a już 29 sierpnia ma otrzymać swoją cyfrową wersję. Czy w Polsce doczekamy się filmu w kinach? Tego na razie nie wiemy.

