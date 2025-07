Splat!FilmFest wstaje z grobu! 11. edycja jednak się odbędzie! 0

Wiosną organizatorzy Splat!FilmFest, jednego z najlepszych na świecie festiwalu grozy, fantastyki, kina gatunkowego i bezkompromisowego kina arthousowego, ogłosili koniec. Zapowiedzieli, że 11. edycji nie będzie. Wszyscy fani tego wydarzenia mogą jednak już spać spokojnie. Festiwal wraca do żywych!

Przez ostatnie miesiące wielu z was żyło w przekonaniu, że historia Splat!FilmFest dobiegła końca. Festiwal powrócić z zaświatów i to jak twierdzą twórcy, z całą swoją mocą.

Splat!FilmFest żyje. Nie tylko żyje – jego serce bije jeszcze mocniej. Jedenasty raz organizatorzy chcą zaprosić widzów w podróż przez bezkresy horroru, fantastyki, dziwności i mrocznego piękna. 11. edycja odbędzie się w warszawskiej Kinotece od 24 do 31 października 2025 roku. Tam na nowo zanurzycie się w filmach, które tną głębiej niż ostrze i zostają pod powiekami na zawsze.

Przez te wszystkie lata Splat!FilmFest stał się jednym z najważniejszych festiwali kina gatunkowego na świecie oraz przystanią dla tych, którzy kochają kino wykraczające poza banał i utarte schematy, dla tych, którzy odnajdują prawdziwe emocje w krzyku, mroku i wolności artystycznej. Stał się miejscem spotkań twórców, producentów i widzów, którzy razem zbudowali atmosferę, jakiej nie ma gdzie indziej. Dlatego nie możemy pozwolić, by to zniknęło. To, co stworzyliśmy wspólnie przez 10 lat – od setek premier, przez setki godzin dyskusji, po tysiące przybitych piątek w foyer kina i dziesiątki tysięcy widzów – to zbyt niezwykła opowieść, by pozwolić jej sczeznąć w ciemności – informują organizatorzy festiwalu.

Jednocześnie proszą o wsparcie, gdyż jak twierdzą nadal festiwal ten składa się głównie z pasji i determinacji. Budżet wciąż się domyka, dlatego otworzona została zrzutka. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Szczegółowy program festiwalu pojawi się we wrześniu.

Źrodło: Splat!FilmFest