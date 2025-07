E. Honda powraca do "Street Fighter"! I to w wersji PRO – zagra go mistrz ringu 0

Obsada filmowego Street Fightera nabiera coraz większej mocy – dosłownie. Do ekipy dołączyła prawdziwa legenda japońskiego wrestlingu: Hirooki Goto, który wcieli się w potężnego E. Hondę.

Wczytywanie...

Goto, związany z federacją New Japan Pro-Wrestling od 2003 roku, to utytułowany zawodnik, który w swojej karierze zdobył ponad 10 mistrzowskich tytułów, w tym kilkukrotnie sięgał po najważniejsze pasy w federacji. Teraz przenosi swoje ringowe doświadczenie i siłę na ekran, by ożywić jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z uniwersum Street Fightera.

E. Honda, znany z potężnych ciosów i technik sumo, to jeden z oryginalnych ośmiu wojowników z legendarnego Street Fighter II. Postać pojawiała się niemal we wszystkich głównych odsłonach serii. W filmie z 1994 roku wcielił się w niego Peter “Navy” Tuiasosopo, teraz czas na świeże uderzenie – tym razem prosto z Japonii.

Ciekawostką jest to, że Goto nie będzie jedynym wrestlerem w obsadzie. Już wcześniej ogłoszono, że Cody Rhodes – gwiazda WWE – wcieli się w Guile’a, a Roman Reigns ma zagrać legendarnego Akumę.

A to dopiero początek imponującej obsady. Na ekranie zobaczymy m.in.:

Zdjęcia do filmu mają ruszyć w sierpniu w Australii, a projekt jest współtworzony przez Legendary Entertainment i Capcom. Szczegóły fabularne są trzymane w tajemnicy, a data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Źrodło: ComingSoon