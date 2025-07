Nowy Resident Evil idzie własną drogą — fabuła bez odniesień do gier 0

Fani Resident Evil szykujcie się na coś zupełnie nowego! Według najnowszego raportu nadchodzący film w reżyserii Zacha Creggera nie będzie wierną adaptacją znanej serii gier, lecz zupełnie oryginalną opowieścią osadzoną w tym kultowym uniwersum.

Wczytywanie...

Na razie szczegóły fabularne są owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne — to nie będzie kolejna ekranizacja klasycznych wątków z Raccoon City. Cregger, reżyser świetnie przyjętego horroru Barbarzyńcy (2022), postawił na świeże podejście, tworząc zupełnie nową historię we współpracy ze scenarzystą Shayem Hattenem (John Wick 4).

W filmie pojawi się Austin Abrams (Euforia), który wcieli się w postać o imieniu Brian — bohatera stworzonego specjalnie na potrzeby filmu. Co ciekawe, nie ma on żadnych powiązań z postaciami znanymi z gier, co tylko potwierdza, że mamy do czynienia z zupełnie nowym podejściem do marki.

Resident Evil w wersji Creggera trafi do amerykańskich kin 18 września 2026 roku. Choć na razie Abrams jest jedynym potwierdzonym członkiem obsady, pojawiły się doniesienia, że w rozmowach o główną rolę znajduje się Mikey Madison.

Marka Resident Evil nie jest nowa w świecie kina — od 2002 roku powstało aż siedem filmów z Millą Jovovich w roli głównej. Próby rebootów już się zdarzały (ostatnia w 2021 roku), ale wszystko wskazuje na to, że Cregger celuje w coś zupełnie innego — oryginalną historię grozy, osadzoną w znanym, lecz nieodwiedzanym wcześniej zakątku uniwersum RE.

Źrodło: ComingSoon