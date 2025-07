Zawirowania wokół "Miasteczka South Park": Paramount+ usuwa serial z rynków zagranicznych 0

To nie jest dobry czas dla fanów kultowej animacji. Miasteczko South Park, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych seriali ostatnich dekad, został usunięty z platformy Paramount+ poza Stanami Zjednoczonymi. Jak podają źródła, licencja na emisję wygasła, a negocjacje w sprawie nowej umowy wciąż trwają.

Co ciekawe, mimo że również w USA wygasła dotychczasowa umowa streamingowa, serial pozostaje dostępny na HBO Max, gdzie wciąż trwa negocjowanie nowych warunków. Poza USA – cisza. To zaskoczenie, zwłaszcza że Paramount Global, współwłaściciel praw do South Park (poprzez spółkę joint venture z twórcami Treyem Parkerem i Mattem Stonem), wcześniej zapowiadał, że od lipca 2025 roku serial trafi w całości na platformę Paramount+ po wygaśnięciu wartej 500 milionów dolarów umowy z HBO.

Mieszanka komedii, konfliktów i korporacyjnego chaosu

Za kulisami toczy się jednak znacznie poważniejszy spór. Przeciągające się negocjacje dotyczące praw do emisji są częścią większego zamieszania związanego z planowanym przejęciem Paramount Global przez Skydance. Twórcy Miasteczka South Park, Parker i Stone, już otwarcie krytykowali transakcję, oskarżając nowego potencjalnego prezesa Paramount, Jeffa Shella, o ingerencję w rozmowy dotyczące licencji.

W efekcie premiera 27. sezonu serialu została przesunięta z 9 na 23 lipca, co jeszcze bardziej podsyciło niepewność wokół przyszłości serialu w streamingu.

Kto pokaże South Park? Netflix i HBO Max na radarze

Według doniesień, zarówno Netflix, jak i HBO Max prowadzą rozmowy dotyczące potencjalnego (prawdopodobnie nieekskluzywnego) dostępu do serialu. Jeśli nie zostanie podpisana nowa umowa w ciągu najbliższych 10 dni, fani mogą nie mieć legalnej opcji obejrzenia nowego sezonu w streamingu – ani w USA, ani poza nimi.

Dziś biblioteka Miasteczka South Park nie jest dostępna na żadnej platformie należącej do Paramount Global, z wyjątkiem kilku specjalnych odcinków przygotowanych wyłącznie dla Paramount+. To szokujące, biorąc pod uwagę, że mówimy o jednym z najbardziej wartościowych aktywów intelektualnych wytwórni.

Źrodło: Deadline