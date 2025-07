Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

ZWIASTUN: Nowy serial twórców "Domu z papieru" z Maciejem Stuhrem w obsadzie 0

Twórcy kryminalnego hitu wracają z nowym serialem. Blizna na podstawie bestsellerowej powieści Juana Gómeza-Jurado już przed premierą wzbudza duże oczekiwania i emocje. Są one jak najbardziej uzasadnione – scenariusz i reżyseria sprawiły, że Dom z papieru stał się hitem. Czy nowa seria powtórzy ten sukces? Oraz jak wypadnie w niej Maciej Stuhr, dla którego ta rola to debiut w produkcji hiszpańskojęzycznej? Pierwszy odcinek Blizny już 19 lipca w serwisie streamingowym CANAL+.

Po tym, jak dziewięcioletnia Irina cudem przeżyła brutalny zamach na swoją rodzinę, opuszcza Ukrainę i udaje się na rozpalone słońcem południe Hiszpanii. Jej celem jest zemsta na wschodnioeuropejskiej mafii działającej w Marbelli — organizacji odpowiedzialnej za śmierć jej rodziców i porwanie siostry. Dzięki intensywnemu szkoleniu pod okiem byłego sierżanta armii Irina staje się wytrawną wojowniczką, gotową wykorzystać wszystkie nabyte umiejętności, by wyrównać rachunki. Niespodziewanie na jej drodze staje Simón, utalentowany programista, którego przeszłość również nie pozwala mu o sobie zapomnieć.

Blizna to adaptacja bestsellera Juana Gómeza-Jurado, jednego z najpopularniejszych hiszpańskich pisarzy (jego seria "Reina Roja" jest znana również w Polsce). Główną osią opowieści jest odwołanie się do uniwersalnych emocji: miłości, przetrwania, walki o rodzinę i poczucia przynależności. Ten serial to również namiętna historia miłosna, która zaczyna się od kłamstwa i tajemniczej blizny na policzku, i która z pewnością zmieni losy dwójki bohaterów.

Twórcy opisują serial jako połączenie wypełnionego akcją i emocjami kina w stylu Nikity z historią coming-of-age i brutalnego "chrztu w ogniu" w stylu Hanny.

Główne role zagrali Milena Radulovic i Juanlu González. W obsadzie pojawił się również Maciej Stuhr. Za scenariusz odpowiadają Pablo Roa i Fernando Sancristóbal. Reżyserem całości jest Miguel Ángel Vivas, a producentem César Benítez z Plano a Plano i Dopamine, z udziałem CANAL+ Polska, Asacha Media Group i Adrenalin.

Źrodło: Canal+ / materiały prasowe