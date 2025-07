Serial "Pamiętniki Mordbota" dostaje odnowienie na 2. sezon 0

Apple TV+ złożyło zamówienie na drugi sezon serialu Pamiętniki Mordobota, którego akcja rozgrywa się w zaawansowanej technologicznie przyszłości.

Serial z pierwszym dziesięcioodcinkowym sezonem zadebiutował 16 maja. Zebrał on bardzo dobre opinie zarówno od widzów, jak i krytyków. Obecnie ma 96% na Rotten Tomatoes. Jego oglądalność również musiała być dla platformy zadowalająca, skoro jej włodarze zdecydowali się dać serialowi zielone światło na drugi sezon. Żadne dane na ten temat nie zostały jednak podane przez streamera.

Historia opowiada o androidzie należącym do jednostki ochroniarskiej (w tej roli Alexander Skarsgård), który jest przerażony ludzkimi emocjami, ale przyciągają go jego wrażliwi klienci. Murderbot musi ukrywać swoją wolną wolę i wykonywać niebezpieczne zadania, podczas gdy wszystko, czego naprawdę chce, to zostać samym, aby oglądać futurystyczne opery mydlane i dowiedzieć się, jakie jest jego miejsce we wszechświecie.

W obsadzie serialu znajdują się także Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones i Tamara Podemski. Jak na razie wiadomo jedynie, że w drugim sezonie powróci Skarsgård. Bracia Weitz – Chris i Paul napisali, wyreżyserowali i wyprodukowali Pamiętniki Mordobota pod szyldem Depth of Field. Andrew Miano, David S. Goyer i Keith Levine byli producentami wykonawczymi.

Widzieliście już pierwszy sezon? Piszcie w komentarzach swoje opinie na jego temat.

Źrodło: Dark Horizons