"Donkey Kong" ma szansę na film!

Jak donoszą zagraniczne media Nintendo Studios LLC i Universal Pictures wspólnie pracują nad pełnometrażowym filmem o Donkey Kongu. Produkcja ta miałaby poszerzyć uniwersum kultowych bohaterów Nintendo, z których w ostatnim czasie na kinowy ekran weszli bracia Mario w filmie Super Mario Bros. Film.

Jak na razie projekt ten jest na bardzo wczesnym etapie i można traktować go na razie jako plotkę. Nie znane są obecnie żadne nazwiska osób mogących być w niego zaangażowanych. Jego tytuł na tym etapie brzmi "Untitled Donkey Kong Project; Film".

Poniżej wpis z zrzutem ekranu dokumentu dotyczącego praw autorskich:

Film o Donkey Kongu byłby czwartym projektem Nintendo wprowadzającym bohaterów gier na duży ekran. Pierwszym filmem jest wspomniany obraz o braciach Mario, który wszedł do kin w 2023 roku. Już zamówiony został jego sequel. Na 2027 rok zaplanowana została też premiera The Legend of Zelda.

Donkey Kong to komputerowa gra platformowa wydana po raz pierwszy w 1981 roku, pierwotnie przeznaczona na automaty do gier. Celem gry jest uratowanie ukochanej głównego bohatera, do której dotrzeć można skacząc po platformach. Donkey Kong, duży brązowy goryl, stara się to zadanie utrudnić rzucając beczki, które gracz musi przeskakiwać.

Źrodło: Dark Horizons