Kiedy nie polubisz nowej dziewczyny syna... - Robin Wright w zwiastunie "The Girlfriend", psychologicznego thrillera Amazona 0

Amazon Prime Video prezentuje teaserową zapowiedź "The Girlfirend", swojego nowego serialu psychologicznego z Robin Wright w roli głównej. Premiera we wrześniu.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Girlfriend"

Wright wciela się w Laurę, kobietę która „ma wszystko” – rozwijającą się karierę zawodową, kochającego męża (w tej roli Waleed Zuaiter) i ukochanego syna, jedynaka Daniela (Laurie Davidson). I to właśnie z tym ostatnim Laura będzie miała problem. Gdy chłopak przyprowadza do domu nową dziewczynę, pozornie idealne życie kobiety rozpada się. Laura jest przekonana, że Cherry (Olivia Cooke) nie jest tym za kogo się podaje. Postanawia za wszelką cenę poznać prawdę o dziewczynie, aby ochronić jedynego syna. Jej działania jednak wymykają się spod kontroli, co rodzi pytanie: Laura słusznie jest ostrożna i nieufna czy popada w paranoję?

Obsadę uzupełniają Anna Chancellor, Francesca Corney, Shalom Brune-Franklin, Karen Henthorn, Leo Suter i Tanya Moodie. Wright jest także producentką wykonawczą i reżyserką. Serial jest adaptacją powieści Michelle Frances o tym samym tytule. Scenariusz na jej podstawie napisały Gabbie Asher i Naomi Sheldon.

Na The Girlfriend składa się sześć odcinków. Serial zadebiutuje 10 września wyłącznie na Amazon Prime Video.

Źrodło: Amazon Prime Video, Dark Horizons