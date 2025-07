Eva Longoria wyreżyseruje film "Anita de Monte Laughs Last" - to ekranizacja książki Xochitl Gonzalez 0

Eva Longoria ponownie stanie nie przed, a za kamerą. Aktorka wyreżyseruje filmową adaptację powieści "Anita de Monte Laughs Last" autorstwa Xochitl Gonzalez. Projekt powstanie dla Searchlight Pictures.

Xochitl Gonzalez napisze scenariusz na podstawie swojej bestsellerowej powieści o studentce z Ivy League, która odkrywa genialne dzieło artystki kilkadziesiąt lat po jej podejrzanej śmierci. Anita de Monte Laughs Last opisywana jest jako "porywające, dowcipne studium władzy, miłości i sztuki, ośmielające się zapytać, kto zostanie zapamiętany, a kto pozostanie w tyle w rzadkim świecie elit".

Oprócz reżyserii, Longoria wyprodukuje projekt pod szyldem Hyphenate Media Group wraz z Crisem Abrego i Jadą Mirandą. Przy Anita de Monte Laughs Last Longoria ponownie współpracuje z wytwórnią Searchlight, która zajmowała się dystrybucją jej pełnometrażowego debiutu reżyserskiego Flamin' Hot: Smak sukcesu.

W 1985 roku. Anita de Monte, wschodząca gwiazda świata sztuki, zostaje znaleziona martwa w Nowym Jorku. Jej tragiczna śmierć jest na ustach całego miasta. Parę lat poźniej jej imię zostaje zapomniane. Do czasu, gdy Raquel, studentka trzeciego roku historii sztuki, przygotowuje swoją pracę dyplomową. Na College Hill, otoczona uprzywilejowanymi studentami, których przyszłość jest już dla nich wybrukowana, Raquel czuje się jak outsiderka. Kolorowi studenci, tacy jak ona, stanowią tam mniejszość, a presja, by pracować dwa razy ciężej dla tych samych możliwości, nie jest tajemnicą. Ale kiedy Raquel angażuje się w romans ze starszym studentem sztuki, z którym ma dobre kontakty, niespodziewanie zaczyna piąć się po szczeblach kariery społecznej. Próbując połączyć oba światy, natyka się na historię Anity, co rodzi pytania o dynamikę jej własnego związku, który w upiorny sposób odzwierciedla ten zapomnianego artysty – głosi oficjalny opis powieści.

