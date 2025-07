Daniel Dae Kim ściganym w zwiastunie szpiegowskiego serialu "Butterfly" 0

Amazon MGM Studios prezentuje oficjalny zwiastun swojego nowego thrillera szpiegowskiego "Butterfly", którego premiera w serwisie odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

Wczytywanie... kadr z serialu "Butterfly"

W serialu w roli głównej występuje były gwiazdor Zagubionych, Daniel Dae Kim, który gra Davida Junga, enigmatycznego byłego agenta amerykańskiego wywiadu mieszkającego w Korei Południowej, którego życie załamuje się, gdy niemożliwa do podjęcia decyzja z przeszłości powraca, by go prześladować. Mężczyzna zaczyna być ścigany przez Rebeccę, śmiertelnie niebezpieczną, socjopatyczną młodą agentkę. Złowroga agencja Caddis dla której pracuje nakazała jej go zabić.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Serial fabułę swą opiera na powieści graficznej Arasha Amela z 2015 roku o tym samym tytule. Ken Woodruff jest showrunnerem i współtwórcą adaptacji wraz z uznaną powieściopisarką Steph Cha. Kitao Sakurai wyreżyserował pierwsze dwa odcinki serialu. Obsadę uzupełniają Reina Hardesty, Piper Perabo, Louis Landau, Kim Ji-hoon, Park Hae-soo, Kim Tae-hee, Charles Parnell, Sean Dulake, Nayoon Kim, Sung Dong-il i Lee Il-hwa.

Premiera serialu Butterfly na Amazon Prime Video zaplanowana jest na 13 sierpnia.

Źrodło: Amazon Prime Video, Dark Horizons