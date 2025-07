"Hoppers": Teaser nowego filmu Pixara zapowiada szaloną podróż przez umysł i naturę 1

Pixar powraca z kolejną oryginalną i śmiałą produkcją! Studio właśnie opublikowało pierwszy oficjalny teaser Hoppers – zapowiedź filmu, który już teraz określany jest jako najbardziej zakręcona przygoda w historii Pixara. Tym razem nie chodzi o zabawki, emocje czy dusze – Hoppers przenosi widzów prosto do umysłów… zwierząt.

Główną bohaterką filmu jest Mabel (głos podkłada Piper Curda), miłośniczka zwierząt, która zostaje jedną z pierwszych osób testujących przełomową technologię pozwalającą "przeskakiwać" (czyli hop) ludzką świadomością do ciał robotycznych wersji zwierząt. Dzięki temu Mabel nie tylko zaczyna rozumieć język zwierząt, ale także doświadcza świata z ich perspektywy – dosłownie.

W teaserze widzimy, jak Mabel wchodzi w umysł bobra, co prowadzi do serii komicznych, ale i zaskakująco wzruszających momentów. To pierwszy krok na drodze do odkrywania sekretów świata przyrody – tych, które są zbyt dziwne, by je zrozumieć, dopóki nie stanie się jednym z jego mieszkańców.

Reżyserem filmu jest Daniel Chong, który napisał scenariusz wspólnie z Jessem Andrewsem. Oprócz Curdy w obsadzie głosowej znaleźli się także Jon Hamm i Bobby Moynihan. Pełna lista głosów pozostaje jeszcze tajemnicą, ale już teraz wiadomo, że Hoppers będzie filmem pełnym emocji, śmiechu i typowego dla Pixara serca.

Film trafi do kin 6 marca 2026 roku, a już teraz fani animacji mogą czuć podekscytowanie, bo Hoppers zapowiada się jako idealne połączenie pomysłowości, przygody i wrażliwości, które wyniosło Pixara na animacyjny szczyt.

Źrodło: ComingSoon