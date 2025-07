Zobacz pierwszy teaser "Mortal Kombat 2"! Karl Urban w roli Johnny’ego Cage’a jest bezbłędny 0

Warner Bros. Pictures wypuściło pierwszy teaser długo wyczekiwanego Mortal Kombat 2, a jego gwiazdą jest nie kto inny jak Karl Urban jako Johnny Cage – legenda kina akcji w uniwersum Mortal Kombat. Choć pełny zwiastun ma pojawić się wkrótce, krótki klip już teraz rozgrzewa internet do czerwoności.

W teaserze widzimy Urbana jako Cage’a w środku fikcyjnego filmu akcji zatytułowanego "Uncaged Fury". Zaczyna się od dramatycznej sytuacji, gdy grupa zbirów popełnia jeden wielki błąd – niszczy jego okulary przeciwsłoneczne. W odpowiedzi Johnny Cage rozpętuje prawdziwe piekło, eliminując ich w widowiskowy i absurdalnie stylowy sposób. Krótki klip to mieszanka brutalnych ciosów i typowego dla Cage’a poczucia humoru, które fani serii doskonale znają i kochają.

Karl Urban, znany z roli Billy’ego Butchera w serialu The Boys, wydaje się być stworzony do tej roli. Reżyser filmu, Simon McQuoid, już wcześniej zaznaczał, że Cage to postać tak wyrazista, że "ma własne pole grawitacyjne" – właśnie dlatego nie pojawił się w pierwszym filmie z 2021 roku. Teraz jednak nadszedł jego moment.

Oficjalny opis fabuły Mortal Kombat 2 wciąż owiany jest tajemnicą, ale obsada wygląda imponująco. W filmie zobaczymy m.in. Adeline Rudolph jako Kitanę, Jessicę McNamee jako Sonyę Blade, Josha Lawsona jako Kano, Ludi Lina jako Liu Kanga, Mehcada Brooksa jako Jaxa, Tati Gabrielle jako Jade oraz Hiroyukiego Sanadę powracającego jako legendarny Scorpion. Powróci również Lewis Tan jako Cole Young, a do obsady dołączył Desmond Chiam jako King Jerrod.

Film trafi do kin 24 października 2025 roku, a fani brutalnych pojedynków, efektownych fatalities i barwnych postaci mogą już zacierać ręce. Pierwszy Mortal Kombat z 2021 roku jest obecnie dostępny na HBO Max.

Johnny Cage, znany jako gwiazdor kina akcji z solidnym zapleczem w sztukach walki, w końcu pojawi się na ekranie – i to z przytupem. Jeśli teaser jest jakąkolwiek wskazówką, Mortal Kombat 2 dostarczy nie tylko walk, ale też sporej dawki humoru i charyzmy.

Źrodło: ComicBook