W najnowszym wywiadzie reżyser ujawnił, że prace nad trzecią częścią Rebel Moon zostały tymczasowo wstrzymane, ponieważ jego priorytetem stał się nowy film akcji o jednostce SWAT w Los Angeles, który powstaje również dla Netfliksa.

Zająłem się tym projektem… choć trudno nazwać to odskocznią, bo to wciąż luksusowy problem. Pracuję teraz nad policyjnym filmem SWAT dla Netfliksa. Pomyślałem sobie: okej, pozwolę światu Rebel Moon trochę się gotować, a sam zajmę się czymś innym. I szczerze mówiąc, po dwóch filmach kręconych jeden po drugim, taka przerwa jest wręcz błogosławieństwem. Kocham to uniwersum, ale miło jest złapać trochę oddechu.

wyjawił Zack Snyder

To pierwsza oficjalna aktualizacja dotycząca przyszłości Rebel Moon 3, a jej ton jest daleki od pewności. Po intensywnej pracy nad dwoma poprzednimi odsłonami, Snyder wyraźnie potrzebuje czasu, by zdecydować, czy i kiedy wróci do tej galaktycznej opowieści. Tymczasem Netflix poszerza uniwersum w inny sposób – właśnie zadebiutowała gra Blood Line, oparta na wydarzeniach z filmów.

Mimo niezbyt przychylnych recenzji krytyków, Rebel Moon zdobyło rzeszę fanów wśród widzów szukających spektakularnego sci-fi z nutą mroku i rewolucji. Czy trzeci film dojdzie do skutku? Snyder pozostawia furtkę otwartą: Zobaczymy, kiedy skończę ten projekt, gdzie wtedy będziemy.

