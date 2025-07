"The Legend of Zelda" bez wielkich gwiazd? To może być najlepsza decyzja twórców filmu 0

Wreszcie poznaliśmy twarze Linka i Zeldy w nadchodzącej aktorskiej adaptacji legendarnej serii gier Nintendo The Legend of Zelda. I choć nazwiska Benjamin Evan Ainsworth i Bo Bragason nie wywołują jeszcze dreszczu ekscytacji wśród szerokiej publiczności, to właśnie ten nieoczywisty wybór może okazać się kluczem do sukcesu filmu.

Wczytywanie...

W świecie, w którym niemal każda większa adaptacja popkulturowego hitu obklejona jest nazwiskami z czerwonego dywanu, Nintendo i Sony postawiły na… pokorę. I autentyczność. Ainsworth, który wcieli się w Linka, kojarzony jest głównie z głosem Pinokia w wersji live-action Roberta Zemeckisa. Z kolei Bragason (Zelda) zapisała się w pamięci widzów dzięki roli w poruszającym serialu BBC Three Girls. Oboje są utalentowani, ale – co ważniejsze – nie obciążeni bagażem wcześniejszych ról czy medialnych oczekiwań.

Dlaczego to ma sens?

Wybierając mniej znanych aktorów, twórcy filmu dają widzom szansę wejścia do świata Hyrule bez zbędnych skojarzeń. Nie zobaczymy tam "gwiazdy grającej Zeldę", tylko samą Zeldę. Link nie będzie "tym dzieciakiem z Netflixa" ani "bohaterem Marvela w zielonym kapturze" – będzie po prostu Linkiem. A to w przypadku tak kultowej i ukochanej marki jak The Legend of Zelda może mieć kluczowe znaczenie.

Nintendo najwidoczniej wyciągnęło lekcję z doświadczeń przy Super Mario Bros. Film, który choć odniósł ogromny sukces kasowy, od początku borykał się z kontrowersjami wokół castingu – głównie przez obecność Chrisa Pratta jako Mario i Jacka Blacka jako Bowsera. Przy Zeldzie widać wyraźnie inną filozofię: mniej show, więcej świata przedstawionego.

Hyrule obroni się samo

Uniwersum Zeldy to nie tylko klasyka gamingu, ale też bogaty, pełnokrwisty świat fantasy, który może przyciągnąć nie tylko graczy, ale i fanów epickich historii w stylu Władcy Pierścieni czy Wiedźmina. W takim przypadku nie trzeba podbijać box office’u znanym nazwiskiem – wystarczy dobrze opowiedziana historia, oddanie ducha gry i wiarygodne postaci.

Nintendo i Sony postanowiły zaufać sile marki, klimatowi oraz młodym aktorom, którzy mają szansę na swój wielki przełom. Czy to ryzyko? Oczywiście. Ale to także świeżość, której dzisiejsze kino rozrywkowe tak bardzo potrzebuje.

Źrodło: ComingSoon