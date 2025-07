Szef HBO ujawnia, kiedy wróci 3. sezon "The Last of Us" – fani mogą odliczać dni 0

Fani The Last of Us muszą uzbroić się w jeszcze więcej cierpliwości. W nowym wywiadzie, CEO HBO Casey Bloys oficjalnie potwierdził, że premiera trzeciego sezonu hitowej adaptacji gry jest planowana dopiero na 2027 rok. To najważniejsza, choć nie jedyna, aktualizacja dotycząca przyszłości serialu.

W rozmowie Bloys zdradził również, że Neil Druckmann, współtwórca serialu i reżyser oryginalnej gry, nie będzie już zaangażowany w tworzenie nowego sezonu. Twórca skupia się obecnie na prowadzeniu studia Naughty Dog i pracach nad nowymi tytułami. Neil ma pełnoetatową pracę – tworzy gry i kieruje Naughty Dog. Ale wierzę, że zostawił nam bardzo dobry plan, podkreślił szef HBO, zaznaczając jednocześnie pełne zaufanie do Craiga Mazina, który nadal pozostaje showrunnerem.

Jak ujawnił Bloys, Mazin wciąż rozważa, czy historia z trzeciego sezonu zostanie opowiedziana w jednym długim sezonie, czy też rozbita na dwa kolejne. Pomimo zmian personalnych i potencjalnych przesunięć fabularnych, CEO zaznaczył, że HBO nie obawia się o marketing ani zainteresowanie 3. sezonem. Tytuł korzysta z ogromnej rozpoznawalności gry, a dwa pierwsze sezony już ugruntowały markę, zaznaczył.

The Last of Us otrzymało w tym roku aż 16 nominacji do nagród Emmy, dokładając się do rekordowych 142 nominacji dla HBO i Max łącznie.

Choć na razie nie znamy dokładnej daty premiery, liczby odcinków ani nowych nazwisk w obsadzie, jedno jest pewne – HBO nie zamierza rezygnować z tej historii. Z mocnymi fundamentami fabularnymi od Druckmanna i wizją Mazina, serial zmierza ku dalszemu rozwinięciu, nawet jeśli trzeba na nie jeszcze trochę poczekać.

Źrodło: Variety