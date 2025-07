"Drelich" - dla TVP powstaje nowy, trzymający w napięciu serial sensacyjny 0

"Drelich" to trzymająca w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty współczesna opowieść sensacyjna. Tytułowy bohater, warszawski złodziej i włamywacz, musi jak najszybciej dowiedzieć się, kto naprawdę pociąga za sznurki w niebezpiecznej grze, w którą został wciągnięty. Od tego zależy życie, zarówno jego, jak i jego najbliższych. Poznajcie więcej szczegółów dotyczących nowej produkcji powstającej we współpracy Telewizji Polskiej i ATM Grupy.

Wczytywanie... kadr z serialu "Drelich"

Marek Drelich (Filip Pławiak) to człowiek, który do perfekcji opanował życie na granicy dwóch światów. Z jednej strony – przystojny, swobodny, zabawny czterdziestolatek. Mimo separacji wciąż łączy go przyjacielska więź z żoną Izą (Marianna Zydek). To ona była jego oparciem, także wtedy, gdy jako nastolatek mierzył się ze śmiercią ojca. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Rodzina jest dla niego najważniejsza. Dla tych, których kocha, zrobi wszystko.

Z drugiej strony – Drelich to zawodowy złodziej i włamywacz, który traktuje przestępstwo jak zwyczajną pracę. Inni chodzą do biura, on organizuje skoki. Punktualny, skrupulatny, skuteczny. Idealny pracownik – tylko w nietypowej branży. Potrafi w biały dzień napaść w pojedynkę na konwój z pieniędzmi i zniknąć, zanim ktokolwiek zdąży podnieść alarm. Ma własny kodeks: lojalność, precyzja, zimna krew.

Wszystko się zmienia, gdy gdański gangster Wójcik (Paweł Małaszyński) odkrywa rzekomy romans Drelicha ze swoją żoną Mileną (Marta Żmuda Trzebiatowska). Choć dowody wydają się niepodważalne, problem w tym, że Marek… nigdy jej nie spotkał. Wójcik wysyła do Warszawy swoich ludzi, w tym bezwzględnego Natana (Rafał Stachowiak). Na celowniku przestępców znajdują się ci, których Drelich kocha najbardziej – a sytuacja szybko eskaluje w pełną napięcia grę o ich życie. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy w półświatku pojawia się zlecenie na głowę Drelicha. Podejmuje się go Stryj (Olaf Lubaszenko) – dawny mentor, który przed laty wprowadził Marka do przestępczego świata i przez którego ten stał się ostatecznie samotnym wilkiem. Czy Drelich zdoła ochronić rodzinę przed żądnym zemsty Wójcikiem? Czy dogada się ze Stryjem? A może w tej intrydze jeszcze ktoś inny pociąga za sznurki?

Serial powstał na podstawie popularnego cyklu powieści Jakuba Ćwieka. Autorem scenariusza jest Bartosz Staszczyszyn wraz z polskim pisarzem. W pozostałych rolach występują m.in.: Krzysztof Stelmaszyk, Bartłomiej Kotschedoff, Marcin Kowalczyk, Mateusz Rusin, Mateusz Dymidziuk, Mateusz Kosiacki i Natalia Szczypka. Za reżyserię Drelicha odpowiada Grzegorz Jaroszuk.

Emisja serialu zaplanowana jest w jesiennej ramówce TVP.

Źrodło: ATMgrupa