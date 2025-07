HBO Max ustanawia nowy rekord w ilości nominacji do nagród Emmy!

HBO Max otrzymało aż 142 nominacje do nagród Emmy za 20 oryginalnych produkcji w nadchodzącym 77. rozdaniu nagród Emmy. To nowy rekord dla tej platformy!

142 nominacje dla HBO Max do nagrody Emmy w tym roku obejmują:

77. ceremonia wręczenia nagród Emmy odbędzie się w niedzielę, 14 września.