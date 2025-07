Jan Holoubek i TVN Warner Bros. Discovery pracują nad kolejnymi wspólnymi projektami – będzie serial i film! 0

Jeden z najbardziej cenionych twórców współczesnego polskiego kina, Jan Holoubek, ponownie łączy siły zawodowe z TVN Warner Bros. Discovery. Efektem wcześniejszej współpracy są takie hity filmowe jak: 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy oraz Doppelgänger. Sobowtór. Obecnie ruszają prace nad nowym serialem dla platformy HBO Max oraz fabułą kinową.

Wczytywanie... Jan Holoubek

Ta współpraca to szansa na połączenie wyjątkowej wizji autorskiej reżysera z rozmachem produkcyjnym TVN Warner Bros. Discovery. Pierwszym z projektów będzie nowa, realizowana z rozmachem produkcja serialowa dla platformy HBO Max. Partnerem TVN WBD przy tym ważnym tytule jest Lulu Production, a ekipa już weszła na plan. Twórcy serialu powrócą do jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski. Niestety, ale na razie nie poznaliśmy ani tytułu ani żadnych fabularnych szczegółów.

Drugim projektem jest film fabularny "Wild Wild East". Obraz z m.in. Itayem Tiranem, Robertem Więckiewiczem, Piotrem Trojanem, Janem Bülowem, Jackiem Belerem przeniesie widzów do Polski roku 1943, a więc czasu codziennego dramatu Żydów. Zdjęcia do "Wild Wild East" potrwają od października do grudnia bieżącego roku.

Jan Holoubek to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych polskich twórców ostatnich lat. Jak mało kto potrafi przenieść na ekran prawdziwe historie i zabrać widzów w sentymentalną podróż wizualną, jednocześnie kreując gęstą, duszną atmosferę i znakomitą dramaturgię. Ogromnie się cieszę na naszą współpracę mówi Bogumił Lipski, Drama & Film Unit Director, TVN Warner Bros. Discovery.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl