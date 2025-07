"Odyseja" Christophera Nolana zarobiła już 1,5 mln dolarów ze sprzedaży biletów! Film nadal jest kręcony! 0

Filmy Christophera Nolana to absolutny ewenement w dzisiejszych czasach. Widowisko historyczne Odyseja, do którego zdjęcia cały czas trwają, już zarabia na sprzedaży biletów!

Wczoraj do sprzedaży trafiły bilety na pokazy filmu Odyseja w kinach IMAX 70 mm – na cały rok przed premierą kinową zaplanowaną na 17 lipca 2026 roku. Warto odnotować, że jest to pierwszy film komercyjny nakręcony w całości kamerami IMAX.

Według "The Hollywood Reporter" udostępniono jedynie 25-26 lokalizacji, a sesje obejmowały jedynie te o godzinie 19:00 w ramach pokazów przedpremierowych w czwartkowe wieczory 16 lipca oraz w weekend 17-19 lipca. Co ciekawe 95% biletów sprzedano już w pierwszej godzinie, co pozwoliło na osiągnięcie 1,5 miliona dolarów zysku ze sprzedaży przedpremierowej! W ofercie znalazło się 16 kin IMAX w USA, a także kina IMAX w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Czechach. To pierwszy raz w historii, kiedy sprzedaż biletów rozpoczęła się na rok przed premierą filmu.

W tym mitologicznym eposie, którego zwiastun ukazał się w kinach na początku tego miesiąca przy okazji premiery widowiska Jurassic World: Odrodzenie (cały czas czekamy na oficjalną premierę zwiatuna w sieci), występują Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron i Mia Goth.

Źrodło: The Hollywood Reporter