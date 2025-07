Wielki powrót skarpetek! "Niesamowite przygody skarpetek 2. Skarpetki górą!" już niedługo w kinach 0

Po fenomenalnym sukcesie pierwszej części Niesamowitych przygód skarpetek, na wielki ekran wracają najbardziej niepokorne i przebojowe bohaterki dziecięcej wyobraźni. Pierwszy film obejrzało blisko 200 tysięcy widzów, co na bajkę kierowaną do konkretnej grupy wiekowej, jest świetnym wynikiem.

Druga część kinowej adaptacji uwielbianej przez dzieci i rodziców serii książek – wpisanej na listę lektur szkolnych – już we wrześniu trafi do kin w całej Polsce. Niesamowite przygody skarpetek 2. Skarpetki górą! to animacja łącząca fantazję, humor, emocje i wartości, które trafiają zarówno do najmłodszych, jak i starszych widzów.

Opowieści o skarpetkach autorstwa Justyny Bednarek – z ilustracjami Daniela de Latoura – na dobre zagościły na półkach i w sercach tysięcy dzieci. Ich popularność nie słabnie od lat, a kolejne pokolenia młodych czytelników z zapartym tchem śledzą przygody skarpetek, które znikają bez śladu i ruszają w świat, by realizować swoje wielkie marzenia.

Teraz, w drugiej odsłonie filmowej adaptacji, poznamy aż sześć nowych, pełnych przygód historii, które z humorem i lekkością opowiadają o marzeniach, odwadze i sile wyobraźni.

W kinach poznacie następujące opowieści:

1. O skarpetce, która została gwiazdą – reż. Marta Stróżycka

2. O dwóch skarpetkach podróżniczkach – reż. Barbara Koniecka

3. O skarpetce, która uratowała Kapturka i wilka – reż. Janusz Martyn

4. O skarpetce, która wystartowała w maratonie – reż. Piotr Giersz

5. O skarpetce, która znalazła czas – reż. Anna Wróblewska-Dzwoniarek

6. O skarpetce, która została bohaterem – reż. Agata Mikina

Niesamowite przygody skarpetek 2. Skarpetki górą! wejdą do kin 12 września.

Źrodło: Młode Horyzonty