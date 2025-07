"Fantastyczna czwórka" zarobi mniej od "Supermana"? Są pierwsze prognozy! 0

Na tydzień przed premierą widowiska Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki pojawiły się nowe prognozy dotyczące tego, ile film może zarobić w weekend otwarcia. Pisząc najkrócej, Marvel może mówić o ostrożnym optymizmie.

Portal branżowy "Deadline" prognozuje otwarcie na poziomie 100–110 mln dolarów w USA. Jest to co prawda wynik lepszy od dwóch tegorocznych produkcji należących do Marvel Cinematic Universe (Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zarobił 88,8 mln dolarów, a Thunderbolts 74,3 mln), ale wciąż gorzej niż Superman (ok. 20% straty). Preordery biletów przekroczyły już 13 mln dolarów, ale ostateczny wynik może jeszcze podbić fala recenzji, która ruszy dopiero w poniedziałek wieczorem.

Nowa informacja dotycząca samego filmu jest taka, że John Malkovich wyleciał z finalnego montażu, mimo obecności w teaserze. Jego postać (Ivan Kragoff / Red Ghost) była częścią retrospekcji z wczesnych lat drużyny, która została skrócona ze względu na tempo narracji. Ostateczny czas trwania filmu to 115 minut.

Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki trafi do kin 25 lipca.

Źrodło: Deadline