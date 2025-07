Reżyser "The Brutalist" szykuje horror w stylistyce westernu! 0

Reżyser głośnego i nagradzanego filmu The Brutalist, czyli Brady Corbet pracuje nad kolejnym filmem. Jego projekt zapowiada się niezwykle intrygująco, bowiem będzie to miks dwóch gatunków – horroru oraz westernu.

Wczytywanie... "The Brutalist"

Brady Corbet, podobnie, jak to było w przypadku The Brutalist, ponownie skupi się na tematyce imigracyjnej. Tym razem sprawa będzie dotyczyła imigracji z Chin do Kalifornii. Akcja zostanie osadzona w latach 70. i ma cechować się nieco luźniejszym stylem, aczkolwiek w jednym z wywiadów twórca zdradził, że fabuła rozciąga się na 150 lat, a film będzie w pewnym sensie dotyczył amerykańskiego mistycyzmu.

Kolejną ciekawą informacją jest fakt, że Corbet będzie kręcił film na bardzo rzadkich kamerach ośmioperfowych, wykorzystujących taśmę 65 mm. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ten reżyser będzie pracował nieco inaczej niż większość współczesnych filmowców. Jako przykład po raz kolejny można podać tutaj The Brutalist, gdzie Brady Corbet i jego operator Lol Crawley postawili na kamerę wielkoformatową 65 mm, a dokładnie – Panavision System 65.

Wracając jednak do nowego projektu Corbeta, to wyznał on, że inspiracją do napisania scenariusza był seans Teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Reżyser planuje rozpocząć zdjęcia do tego wciąż niezatytułowanego projektu na początku 2026 roku i sugeruje, że czeka go długi okres produkcji. Pierwsza część zdjęć ma się odbyć w pierwszym kwartale roku, natomiast reszta filmu zostanie nakręcona latem.

Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne doniesienia dotyczące tego intrygującego projektu.

Źrodło: World of Reel