James Cameron połączy siły z... Billie Eilish. Niecodzienny duet nakręci film w 3D

Billie Eilish zaskoczyła fanów i ogłosiła, że aktualnie pracuje z Jamesem Cameronem nad projektem 3D. Szczegóły wspólnej pracy tego niecodziennego duetu w dalszej części artykułu.

Wielokrotna laureatka nagród Grammy, która dała światu takie piosenki, jak "Bad Guy" czy bondowski "No Time to Die", przebywa obecnie w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, gdzie bierze udział w trasie koncertowej "Hit Me Hard and Soft: The Tour". Billie Eilish korzystając z okazji ogłosiła ciekawe nowiny:

Jak zapewne zauważyliście jest tu więcej kamer niż zwykle. Zasadniczo niewiele mogę o tym powiedzieć, ale to co mogę to fakt, że pracuję nad czymś bardzo wyjątkowym z kimś, kto nazywa się James Cameron i będzie to w 3D. Potraktujcie to jak chcecie, a te cztery występy w Manchesterze są częścią czegoś, co robię z Jamesem.

powiedziała gwiazda muzyki

Co ciekawe Billie Eilish zasugerowała, że gdzieś w środku publiczności jest James Cameron, co mogłoby oznaczać, że filmowiec kręci coś z tej perspektywy dla tego projektu. Można bezpiecznie zakładać, ze reżyser oraz piosenkarka tworzą wspólnie, jakiś dokument z trasy koncertowej, który będzie później puszczany w kinach w formacie 3D.

Co sądzicie o tym pomyśle?

Źrodło: Deadline