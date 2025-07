Ogłoszono scenarzystę nowego filmu o Wonder Woman! 0

DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana oficjalnie wystartowało w grudniu 2024 roku animowanym serialem Koszmarne Komando. Następnie pojawił się Superman, który jest obecnie grany w kinach. Panowie nie zwalniają tempa i zapowiadają kolejny projekt – nowy film o Wonder Woman. Wybrano osobę, która napisze scenariusz.

Scenariusz do filmu o Wonder Woman pisze Ana Nogueira. To dla niej kolejna współpraca z Gunnem i Safranem. Napisała ona scenariusz do filmu Supergirl: Woman of Tomorrow, który jest reżyserowany przez Craiga Gillespie, a także pracuje nad filmem DCU Teen Titans, który nie ma jeszcze daty premiery.

W swoich najbliższych planach panowie mają także pełnometrażowe produkcje Lanterns oraz Clayface.

W tej chwili niewiele wiadomo o filmie Wonder Woman. Nie znamy szczegółów fabularnych, ani osoby która wyreżyseruje film. Nie podano także nazwiska aktorki, która wcieli się w Dianę Prince.

Po kasowym sukcesie Supermana media twierdziły, że przyspieszono prace nad Wonder Woman. Gunn szybko odniósł się do tych informacji mówiąc:

To priorytet, ale nie nazwałbym tego przyspieszonym. Nic nie zostanie nakręcone, jeśli nie będziemy tak pewni, jak to tylko możliwe, że scenariusz jest dobry.

Źrodło: ComingSoon