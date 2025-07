"Keeper" - pierwsza zapowiedź nowego horroru reżysera "Longlegs" 0

Neon prezentuje pierwszą zapowiedź horroru Keeper, nowego filmu od Osgooda Perkinsa, reżysera głośnego Kodu zła z 2024 roku i tegorocznej Małpy, ekranizacji opowiadania Stephena Kinga.

Wczytywanie... kadr z filmu "Keeper"

Liz i Malcolm udają się do ustronnego domku na romantyczny wypad z okazji rocznicy. Nie wiedzą jednak, że miejsce to skrywa mrożącą krew w żyłach przeszłość. Niespodziewanie mężczyzna wraca samotnie do miasta, natomiast jego partnerka będzie musiała stawić czoła złowrogiej obecności, która stopniowa odkrywa przerażające tajemnice chaty – głosi oficjalny opis fabuły filmu.

Opublikowany materiał nie zdradza zbyt wiele. Widzimy kilkoro różnych kobiet w trakcie normalnych czynności. Potem jednak sytuacja natychmiastowo się zmienia. Kobiety te przerażającą krzyczą i pokryte są krwią.

Autorem scenariusza jest Nick Lepard, mający na swoim koncie dość dobrze oceniany tegoroczny australijski horror Niebezpieczne zwierzęta. W głównych rolach w Kreeper występują Tatiana Maslany i Rossif Sutherland. Partnerują im m.in. Birkett Turton, Erin Boyes, Tess Degenstein i Logan Pierce.

Horror Kreeper wejdzie na kinowe ekrany 14 listopada tego roku. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Neon, Comingsoon