"Konsjerżka Pokemonów" powraca z nowymi odcinkami - zobacz zwiastun 0

Netflix prezentuje zwiastun kolejnych odcinków poklatkowej animacji ze świata Pokemonów – Konsjerżka Pokemonów. Zobacz, jak Haru dba o kolejnych gości, uczy nowego pracownika i staje się coraz lepszą konsjerżką z pomocą nieodłącznego Psyducka.

Wczytywanie... fragment plakatu

Witaj w tropikalnym ośrodku wypoczynkowym dla Pokémonów! W tej ciepłej opowieści o dojrzewaniu młoda konsjerżka Haru i jej Psyduck każdego dnia spotykają wyjątkowych gości.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W nowych odcinkach (5–8) Haru nie jest już nowicjuszką. Razem ze swoim Psyduckiem wita na wyspie kolejne Pokémony, wśród których są m.in. Sealeo, Shinx, Luxray, Arcanine i Corphish. Dni płyną spokojnie i radośnie, choć od czasu do czasu pojawiają się drobne kłopoty, które trzeba rozwiązać. Pewnego dnia w ośrodku zjawia się Kento (głos: Keita Machida) i wygląda, że jest to były chłopak Haru. Co go tu sprowadza? Czy ich uczucia odżyją? Tymczasem w odwiedziny przyjeżdża wujek Tylera, Dan (głos: Kazuhiro Yamaji), z wiernym Sealeo, który towarzyszy mu od 15 lat. Dan zdaje się nieco zasmucony i coś musi go trapić…

Za scenariusz serialu odpowiada Harumi Doki, reżyserią zajął się zaś Iku Ogawa. Produkuje dwarf studios.

Kolejne cztery odcinki tej animacji dostępne będą na platformie Netflix już 4 września.

Źrodło: Netflix