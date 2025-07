Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka na pierwszej fotografii! Ruszają zdjęcia do "Lalki" 0

Wystartowały zdjęcia do wyczekiwanej adaptacji powieści "Lalka". Na łamach "Gazety wyborczej" pojawiła się również pierwsza fotografia Kamili Urzędowskiej w roli Izabeli Łęckiej.

Wczytywanie...

Ekipa filmowa odpowiedzialna za filmową wersję Lalki, zaczęła prace przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Reżyserem produkcji jest Maciej Kawalski, który również widnieje na fotografii obok wspomnianej we wstępie Kamili Urzędowskiej. Prace na planie będą niezwykle długie, bowiem potrwają aż do grudnia. Nie ma co się jednak dziwić, bowiem ekipa na czele z reżyserem i gwiazdorską obsadą odwiedzi także Łódź, Wrocław oraz Paryż.

W obsadzie oprócz zdolnej młodej aktorski, która pojawi się, jako Łęcka są też Marcin Dorociński (Wokulski), Marek Kondrat (Rzecki), Andrzej Seweryn (Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska), Karolina Gruszka (Florentyna), Cezary Żak (Baron Dalski).

W produkcji Lalki ma wziąć udział około cztery tysiące statystów.

Źrodło: Gazeta wyborcza