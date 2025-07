Naomi Ackie z główną rolą kobiecą w "Clayface"? 0

Naomi Ackie, którą mogliśmy nie tak dawno temu oglądać w głośnym filmie science-fiction Mickey 17 a także thrillerze Mrugnij dwa razy prowadzi wstępne rozmowy w sprawie głównej roli kobiecej w nadchodzącym filmie Clayface od DC Studios i Warner Bros. Pictures.

Wczytywanie... Naomi Ackie - "Mrugnij dwa razy"

Aktorka miałaby dołączyć do obsady i pojawić się na ekranie u boku Toma Rhysa Harriesa, młodej walijskiej gwiazdy kina, która coraz częściej zaczyna pojawiać się w głośnych produkcjach. Według doniesień, Naomi Ackie jest największą faworytką do otrzymania głównej roli kobiecej po ostatnich próbnych czytaniach scenariusza.

Film wyreżyseruje James Watkins – to on stał za kamerą udanego horroru Nie mów zła – a za scenariusz odpowiada ceniony w Hollywood autor kina grozy, Mike Flanagan.

Z pierwszych doniesień wynika, że produkcja ma być body horrorem w stylu Muchy Davida Cronenberga. Historia opowiada o wschodzącym aktorze, którego twarz zostaje zniekształcona przez gangstera. W desperacji zwraca się do ekscentrycznego naukowca, co prowadzi do jego transformacji w tytułowego złoczyńcę zdolnego do zmiany kształtu.

Budżet szacowany jest na około 40 milionów dolarów, a premiera zaplanowana została na 11 września 2026 roku. Producentami są Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn i Peter Safran.

Źrodło: The Hollywood Reporter