Odkryj horrory idealne na ciepłe wieczory z CANAL+ - przegląd kolekcji grozy!

Opętanie, mroczne tajemnice z przeszłości, krwawa zemsta… To wszystko (i wiele więcej!) czeka w serwisie CANAL+ na widzów o mocnych nerwach.

Heretic

Kolekcja horrorów CANAL+ to gratka dla fanów silnych emocji, czarnego humoru i tych, którzy nie boją się spojrzeć strachowi prosto w oczy… zwłaszcza po zmroku. Znalazły się tu zarówno mroczne thrillery psychologiczne, krwawe slashery, jak i nietypowe, często przewrotne produkcje, które bawią się konwencją horroru, trzymając widza w niepewności aż do samego końca. Brzmi ciekawie? Zapraszamy do oglądania!

Dwie młode misjonarki odwiedzają starszego mężczyznę, by przekonać go o istnieniu Boga. Nie zdają sobie sprawy, że pozornie uprzejmy pan Reed ukrywa w swoim domu mroczne tajemnice, które wystawią na próbę ich wiarę oraz… życie. Hugh Grant, obsadzony w nietypowej dla siebie roli, otrzymał za ten występ nominacje do Złotego Globu, Critics’ Choice Awards oraz nagrody BAFTA.

Nocny stróż Mike Schmidt podejmuje pracę w opuszczonej pizzerii Freddy Fazbear’s Pizza. Szybko odkrywa, że znajdujące się tam animatroniki są opętane przez dusze zamordowanych dzieci. Każda noc staje się walką o przetrwanie, gdy upiorne maszyny próbują go zabić.

Samantha i Clara, uczennice spędzające Święta samotnie w odizolowanym internacie, liczyły na spokojny, choć cichy czas. Nie miały pojęcia, że miejsce to upatrzyła sobie sekta fanatyków planujących krwawy rytuał przywołania demona. Napastnicy gotowi są zabić każdego, kto stanie im na drodze, nie biorą pod uwagę jednego – że te dwie nastolatki nie zamierzają poddać się bez walki.

Russell Crowe w horrorze łączącym klasyczne elementy gatunku z psychologicznym dramatem. Aktor wciela się w Anthony’ego Millera – artystę, który podejmuje się roli w filmie owianym złą sławą i rzekomo przeklętym. Z czasem jego zachowanie staje się coraz bardziej niepokojące. Córka Anthony’ego zaczyna podejrzewać, że mroczne plotki mogą być prawdziwe, a nad jej ojcem rzeczywiście ciąży złowroga siła.

Trójka przyjaciół podczas polowania w odludnej dziczy zostaje zaatakowana przez watahę wilków. W obliczu zagrożenia muszą zmierzyć się nie tylko z bezlitosną naturą, ale i z własnymi słabościami. Intensywne emocje, dynamiczna akcja i nieprzewidywalny rozwój wydarzeń sprawiają, że to propozycja dla widzów szukających kina z pazurem i napięciem.

Spragniony krwi Puchatek powraca – tym razem z nowymi, jeszcze bardziej przerażającymi towarzyszami. Ich celem nie jest już tylko Krzyś, lecz wszyscy, którzy przed laty uczestniczyli w pewnym urodzinowym przyjęciu i wciąż pozostali przy życiu. W tej kontynuacji mrocznego horroru powracamy do Stumilowego Lasu – miejsca, które straciło wszelką niewinność, a dawne bajkowe wspomnienia ustępują miejsca brutalnemu koszmarowi.

Weekendowy wypad do odosobnionej chatki zamienia się w koszmar, gdy grupa przyjaciół zostaje zaatakowana przez zamaskowanego napastnika. Zmuszeni do udziału w rasistowskiej grze planszowej "The Blackening", muszą wykorzystać swoją znajomość afroamerykańskiej kultury, by przeżyć. Film łączy grozę z ostrą satyrą, pełen jest odniesień do stereotypów i schematów znanych z klasycznych horrorów — jednocześnie bawi i straszy.

Adam, twórca komiksów zmęczony falą negatywnych opinii, w przypływie frustracji odpowiada na zaczepkę internetowego trolla. Nie wie, że to początek horroru, z którym przyjdzie mu się zmierzyć w codziennym życiu. Realistyczne koszmary nocne, stałe poczucie obecności kogoś obcego… Z czasem Adam zaczyna podejrzewać, że stał się celem ducha zmarłego chłopca imieniem David. Mężczyzna postanawia rozwikłać zagadkę śmierci dziecka, by uwolnić się od obłędu, który nie pozwala mu normalnie żyć.

Źrodło: Canal+ / informacja prasowa