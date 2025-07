Rozpoczęto zdjęcia do kolejnego "Martwego zła". Nadchodzi "Evil Dead Burn"

Vaniček na swoim koncie na Instagramie opublikował wpis informujący o pierwszym dniu na planie zdjęciowym. Opatrzył go dwiema dość mrocznymi fotografiami. Na obu z nich widać klaps filmowy.

W filmie występują Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Souheila Yacoub i Tandi Wright. Fabularne szczegóły Evil Dead Burn pozostają na razie tajemnicą. Jedyne co zdradził reżyser, to że chce dać widzom film „paskudny”.