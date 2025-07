Premiera "Masters of the Universe" coraz bliżej. Zobacz oficjalne logo filmu 0

Amazon MGM Studios prezentuje pierwsze oficjalne logo ich nadchodzącej adaptacji filmowej Masters of the Universe, do której zdjęcia zakończyły się około miesiąca temu.

Opublikowany został materiał wideo ukazujący logo w wersji anglojęzycznej oraz w innych wersjach językowych, w tym w fikcyjnym języku Eternian.

Reżyserem filmu jest Travis Knight, a Chris Butler napisał scenariusz. W oczekiwanym od lat projekcie występują Nicholas Galitzine jako Książę Adam/He-Man, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie jako Evil-Lyn, Jared Leto jako Szkieletor, Idris Elba jako Duncan/Man-at-Arms i Morena Baccarin jako Czarodziejka.

Na pokładzie znaleźli się również James Purefoy jako Król Randor, Charlotte Riley jako Królowa Marlena, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, Kojo Attah jako Tri-Klops, Jon Xue Zhang jako Ram-Man, Sasheer Zamata jako Suzie i Christian Vunipola jako Hussein.

Film opowiada historię 10-letniego księcia Adama, który rozbił się na Ziemi w statku kosmicznym i został oddzielony od swojego magicznego Miecza Mocy – jedynego połączenia z jego domem na Eterni. Po wyśledzeniu go prawie dwie dekady później książę Adam zostaje zabrany z powrotem w kosmos, aby bronić swojej rodzinnej planety przed złymi siłami Szkieletora. Aby jednak pokonać tak potężnego złoczyńcę, książę Adam będzie musiał najpierw odkryć tajemnice swojej przeszłości i stać się He-Manem: najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie!

Masters of the Universe trafi do kin 5 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Amazon MGM Studios