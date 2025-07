"All of Us Are Dead" - rozpoczęto zdjęcia do 2. sezonu koreańskiego horroru o zombie 0

Jeśli zdążyliście zapomnieć już o uczniach Hyosan High, których dopadła epidemia zombie, to koniecznie nadróbcie pierwszy sezon All of Us Are Dead. Netflix trzy lata po odnowieniu produkcji na 2. sezon ogłosił, iż ta jest już w toku.

Trzy lata po tym, jak Netflix ogłosił, że ich przebojowy serial o zombie All of Us Are Dead powróci z drugim sezonem, streamer poinformował, że ekipa jest już na planie produkcji. Zobaczcie ciekawy materiał wideo opublikowany z tej okazji:

Pierwszy sezon serialu osiągnął 361,02 miliona godzin oglądania w ciągu pierwszych 10 dni w 2022 roku.

W kontynuacji zobaczymy kto ostatecznie przetrwał epidemię żywych trupów, która zapoczątkowana została w Hyosan High. Wirus jednak nie wyhamował i rozprzestrzenia się po całym Seulu.

W drugim sezonie All of Us Are Dead wystąpią Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Lee Min-jae, Kim Si-eun, Roh Jae-won i Yoon Ga-i.

Streamer ma w swojej ofercie coraz więcej produkcji z Korei Południowej. Nic dziwnego, gdyż produkcje te słynną z wysokiej jakości i dobrych efektów specjalnych.

Źrodło: Netflix