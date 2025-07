Nowe znaczenie "bycia razem" w finalnym zwiastunie horroru "Together" 0

Na kilka dni przed kinową premierą Together, w sieci zadebiutował finalny zwiastun body horroru z Dave Franco i Alison Brie w rolach głównych.

Wspomniana wyżej dwójka na poniższym materiale wideo opowiada sobie upiorną opowieść siedząc przy ognisku. Nie zdają sobie jednak sprawy, że już niedługo przyjdzie im zmierzyć się z własnym horrorem.

Together to wizjonerska mieszanka gatunków: horroru, erotyki i romansu. Po latach związku, Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości, porzucając wszystko prócz siebie. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.

Obsadę uzupełniają Damon Herriman, Sunny S. Walia i Mia Morrissey. Reżyserem i scenarzystą Together jest Michael Shanks, który filmem tym debiutuje w pełnym metrażu na obu stanowiskach.

Together w USA zadebiutuje już 30 lipca. Do polskich kin wejdzie 22 sierpnia, a za jego dystrybucję odpowie Monolith Films.

