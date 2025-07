Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ike Barinholtz zagra Elona Muska w filmie Luki Guadagnino 0

Ike Barinholtz wcieli się w Elona Muska w najnowszym filmie Luki Guadagnino zatytułowanym Artificial, który skupi się na kryzysie w OpenAI z 2023 roku.

Produkcja Amazon/MGM ma być dramatem zakulisowym, odsłaniającym napięcia w zarządzie, walkę o władzę i szersze konsekwencje dla przyszłości sztucznej inteligencji oraz korporacyjnego przywództwa. Sama postać Muska opisana jest w scenariuszu jako "comic relief" i "łagodny antagonista". Musk pojawia się w pięciu scenach, a jego wątek ma głównie humorystyczny wymiar.

W filmie jest przedstawiony jako "wczesny inwestor OpenAI, który stał się zgorzkniałym rywalem". Próbuje przejąć firmę i po nieudanych negocjacjach wycofuje finansowanie, skupiając się bardziej na problemach z autopilotem Tesli niż na potencjalnym zagrożeniu ze strony rozwijającej się A.I.

Scenariusz napisał Simon Rich. W obsadzie znaleźli się również Andrew Garfield jako Sam Altman, Monica Barbaro jako Mira Murati i Yura Borisov jako Ilya Sutskever.

Zdjęcia do filmu Artificial rozpoczęły się we Włoszech i potrwają do sierpnia. Premiera planowana jest na 2026 rok.

Źrodło: World of Reel