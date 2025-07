Hans Zimmer skomponuje muzykę do trzeciego sezonu "Euforii"

Hans Zimmer skomponuje muzykę do trzeciego sezonu Euforii Sama Levinsona .

Twórca monumentalnych ścieżek dźwiękowych do takich filmów, jak Diuna, Interstellar czy Mroczny Rycerz nada serialowi zupełnie nowy ton. Warto jednak dodać, że Hans Zimmer nie przejmie całej pracy na siebie. Labrinth, którego eksperymentalny miks elektroniki, gospelu i hip-hopu stał się znakiem rozpoznawczym dwóch pierwszych sezonów, nadal będzie współtworzył część utworów.