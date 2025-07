Freddy powraca! Pełny zwiastun filmu "Pięć koszmarnych nocy 2" 0

Universal Pictures i Blumhouse prezentują pełny zwiastun filmu Pięć koszmarnych nocy 2. Obraz ten jest kontynuacją horroru z 2023 roku będącego adaptacją niezależnej gry wideo, która stała się światowym fenomenem.

Minął rok od nadprzyrodzonego koszmaru w Freddy Fazbear’s Pizza. Opowieści o tym, co się tam wydarzyło, zostały przekute w kampową lokalną legendę, która zainspirowała pierwszy w historii miasta Fazfest. Były ochroniarz Mike (Josh Hutcherson) i policjantka Vanessa (Elizabeth Lail) ukrywają przed 11-letnią siostrą Mike’a, Abby (Piper Rubio), prawdę o losie jej animatronicznych przyjaciół. Ale kiedy Abby wymyka się, by odnowić kontakt z Freddym, Bonnie, Chicą i Foxym, uruchamia to przerażającą serię wydarzeń, ujawniając mroczne sekrety prawdziwego pochodzenia Freddy’ego i uwalniając dawno zapomniany horror ukryty przez dziesięciolecia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Pomimo słabych recenzji pierwszy film zarobił 297 milionów dolarów na całym świecie, stając się najbardziej dochodowym filmem Blumhouse’a do tej pory. Ustanowił również rekord streamingu dla Peacock, gdzie jednocześnie miał swoją premierę.

Inni powracający aktorzy, których zobaczymy w sequelu to Theodus Crane jako Jeremiah i Matthew Lillard jako William Afton. Dołączają do nich Freddy Carter, Wayne Knight, Mckenna Grace i Skeet Ulrich. Emma Tammi wyreżyserowała i napisała scenariusz wspólnie ze Scottem Cawthonem i Sethem Cuddebackiem.

Kinowa premiera filmu Pięć koszmarnych nocy 2 już 5 grudnia.

Czekacie na ten sequel?

