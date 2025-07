ZWIASTUN: "Spinal Tap II: The End Continues" - klasyk mockumentary powraca po 40 latach

Spinal Tap II: The End Continues, czyli sequel kultowego Oto Spinal Tap, trafi do kin 12 września dzięki Bleecker Street. Wraz z datą premiery pokazano pierwszy zwiastun. Wy znajdziecie go w dalszej części tego artykułu.