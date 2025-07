"Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" z mocnym otwarciem. Czy Marvel powróci do gry dzięki retro-futurystycznej wizji? 0

Marvel Studios może odetchnąć z ulgą, przynajmniej na moment. Film Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki w reżyserii Matta Shakmana zarobił imponujące 23 miliony dolarów z pokazów przedpremierowych, co jest najlepszym wynikiem MCU w tym roku. Krytycy i widzowie chwalą film za unikalną estetykę lat 60. i świeże spojrzenie na znaną historię.

Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki rozpoczyna swój kinowy bieg od świetnego wyniku 23 mln dolarów z pokazów przedpremierowych. To zdecydowanie więcej niż w przypadku Thunderbolts (11,5 mln) i Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (12 mln). Co więcej, to już dwunasty raz w historii Marvela, gdy film przekracza barierę 20 mln w przedpremierowych pokazach. Rekord wciąż należy do Avengers: Koniec gry (60 mln).

Film Matta Shakmana może pochwalić się świetnymi ocenami. Na Rotten Tomatoes ma 88% od krytyków i 92% od widzów, co plasuje go na podobnym poziomie co Thunderbolts i zdecydowanie powyżej Deadpool & Wolverine (78%). Analitycy przewidują, że weekend otwarcia przekroczy początkowe prognozy (100–110 mln dolarów) i może zbliżyć się do wyniku niedawnego Supermana Jamesa Gunna, który wystartował z 125 mln.

Fani w komentarzach podkreślają, że największą zaletą filmu jest retro-futurystyczna stylistyka lat 60. oraz fakt, że nie wymaga on znajomości dziesiątek wcześniejszych filmów MCU. Duże emocje budzi również obecność Galactusa, czyli jednego z najważniejszych złoczyńców w historii komiksów Marvela.

Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki od dzisiaj w polskich kinach.

Źrodło: Deadline