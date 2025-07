"Resident Alien" anulowany po czterech sezonach 0

USA Network oficjalnie anulowało Resident Alien. Ta komediowa produkcja z nutą sci-fi doczekała się czterech sezonów. Obecnie trwa emisja ostatniej serii jak się okazuje.

Wczytywanie... kadr z serialu "Resident Alien"

Twórca i showrunner serialu, Chris Sheridan jako pierwszy poinformował o anulowaniu. W swoim oświadczeniu zdradził, że wiedział wcześniej, iż czwarty sezon będzie prawdopodobnie ostatnim.

Wiedziałem, że to prawdopodobnie będzie nasz ostatni sezon. Z kreatywnego punktu widzenia było to ekscytujące, ponieważ wiedziałem, że możemy poświęcić czas na zakończenie niektórych wątków i dążenie do zakończenia. Jestem bardzo dumny z tego, jak dobry jest 4. sezon, a szczególnie dumny z tego, że udało nam się zakończyć go tak mocno, z finałem, który jest prawdopodobnie moim ulubionym odcinkiem serialu powiedział Sheridan.

W Resident Alien Alan Tudyk wciela się w kosmitę, którego statek kosmiczny rozbija się po uderzeniu pioruna w pobliżu niewielkiego miasta Patience w stanie Kolorado. Ma on misję zniszczenia życia na Ziemi, ale bez statku nie może wrócić z powrotem. Przybiera więc tożsamość lekarza z małego miasteczka, Harry’ego Vanderspeigle. Poznając ludzi, przybysz zaczyna mieć dylemat moralny co do swojej tajnej misji na Ziemi.

Źrodło: Dark Horizons