Polskie wampiry w zwiastunie filmu "Życie dla początkujących" 0

Aurora Films prezentuje zwiastun polskiej, przewrotnej komedii o tym, że wampirów nie trzeba się bać. W rolach głównych: Magdalena Maścianica, Michał Sikorski i Bartłomiej Kotschedoff.

Introwertyczna Monia jest wampirzycą. Zatrudnienie w domu spokojnej starości pozwala jej żywić się pobieraną niezauważenie, w sanitarnych warunkach krwią od zmarłych pacjentów, a kontakty międzyludzkie ogranicza do rozmów z dotkniętymi demencją seniorami. Czuje się bezpiecznie i pewnie, mogłaby jeszcze tak długo funkcjonować, gdyby na jej drodze nie stanął pewien śmiertelnik – Czarek. Chłopak jest pierwszą osobą, która odkrywa sekret Moni, ale nikomu go nie ujawnia. W tym samym czasie w ośrodku zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Na ciele zmarłych pacjentów zostają znalezione ślady ugryzień. Czyżby Monia zapomniała o środkach ostrożności i postanowiła pójść na całość? Nie. To Mirek. Stworzony przez Monię wampir-samobójca, którego dziewczyna przypadkiej skazała na życie wieczne. Czy uda się jej przekonać nowego wampira do nieśmiertelności? Ten bowiem stawia jej warunek: śmierć albo masakra.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Pełnometrażowy debiut Pawła Podolskiego rzuca nowe światło na polskie kino wampiryczne. Oryginalne poczucie humoru w połączeniu z refleksją na temat kruchości życia i brakiem zgody na przemijanie tworzy prawdziwą mieszankę wybuchową.

Premiera filmu w kinach 24 października 2025 roku.

Źrodło: Aurora Films