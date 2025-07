Eddie Murphy szykuje wielki powrót – kultowa komedia zyska nowe życie 0

Eddie Murphy ponownie wskakuje w detektywistyczny płaszcz – ale tym razem… w zupełnie nowej roli. W rozmowie z programem Today legendarny komik ujawnił, że zagra Inspektora Clouseau w nowej odsłonie komediowej serii Różowa Pantera.

To powrót do jednej z najbardziej charakterystycznych ról w historii kina – z zupełnie nowym, współczesnym twistem.

Będę Inspektorem Clouseau w nowej Różowej Panterze. On musi być Francuzem… ale może też być Haitańczykiem. Powiem tyle: na pewno będzie czarny.

wyjawił James Murphy

Postać niezdarnego, ale upartego Inspektora Clouseau została pierwotnie wykreowana przez Petera Sellersa w klasyku z 1963 roku. Od tamtej pory seria doczekała się 11 filmów – ostatni reboot miał miejsce w 2006 roku, z Steve’em Martinem w roli głównej.

Murphy swoim unikalnym stylem wnosi nową energię do roli, która przez dekady była kojarzona z absurdalnym humorem, akcentem francuskim i nieskończoną ilością pomyłek. Choć szczegóły fabularne nie są jeszcze znane, wiadomo, że film będzie kontynuacją słynnego konceptu: Clouseau ściga zaginiony klejnot znany jako Różowa Pantera.

Wybór Murphy’ego na Clouseau to nie tylko reboot – to sygnał, że Różowa Pantera ma trafić do nowego pokolenia widzów, łącząc klasyczną komedię z nowoczesnym poczuciem humoru i inną perspektywą kulturową.

Źrodło: Today