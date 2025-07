HBO ujawnia decyzję w sprawie 4. sezonu "Pozłacanego wieku" — co dalej z serialem? 0

Choć trzeci sezon Pozłacanego wieku jeszcze się nie zakończył, HBO już teraz potwierdza, że serial wróci z czwartą odsłoną. Historyczna produkcja Juliana Fellowesa, rozgrywająca się w luksusowym, ale pełnym napięć Nowym Jorku lat 80. XIX wieku, nie tylko utrzymała swoją pozycję wśród widzów – ale zanotowała spektakularny wzrost popularności.

Od debiutu w 2022 roku Pozłacany wiek systematycznie budowało lojalną bazę fanów. Ale to właśnie trzeci sezon – aktualnie na etapie emisji, z finałem zaplanowanym na 10 sierpnia – okazał się przełomowy. HBO poinformowało, że pglądalność premierowych odcinków rosła przez 5 tygodni z rzędu, a sezon 3. zanotował 20% wzrost widowni względem sezonu 2.

Taki wynik wystarczył, by stacja nie czekała na zakończenie emisji i oficjalnie zamówiła sezon 4. Choć daty premiery czwartego sezonu jeszcze nie ujawniono, wszystko wskazuje na to, że powróci znana i lubiana obsada: Carrie Coon, Morgan Spector, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Denée Benton, Harry Richardson, Taissa Farmiga i inni.

Fabuła serialu Pozłacany wiek rozpoczyna się w 1882 roku, kiedy to młoda Marian Brook po śmierci ojca przenosi się z wiejskiej Pensylwanii do Nowego Jorku, gdzie zamieszkuje ze swoimi staroświeckimi ciotkami Agnes van Rhijn i Adą Brook. Wiek pozłacany oznacza okres w historii Ameryki, kiedy to doszło do gwałtownego rozwoju przemysłu oraz intensywnego napływu imigrantów.

Źrodło: ComingSoon