"Gremliny 3" coraz bliżej? Warner Bros. czeka na zielone światło od Spielberga 0

Gremliny mogą powrócić na duży ekran! Jak ujawnił Zach Galligan, gwiazda oryginalnego filmu, gotowy scenariusz trzeciej części czeka już tylko na akceptację Stevena Spielberga.

Wczytywanie... Zach Galligan - "Gremliny rozrabiają"

Podczas Comic-Conu w Manchesterze, Zach Galligan zaskoczył fanów informacją, że "Gremliny 3" mają już gotowy scenariusz. Według aktora, Warner Bros. wykazuje duże zainteresowanie projektem, ale kluczową decyzję ma podjąć sam Steven Spielberg.

Po 35 latach stworzyli scenariusz. Warner Bros. jest nim niesamowicie zainteresowane, najwyraźniej czeka, aż pan Spielberg go przeczyta i zatwierdzi. Możemy za to podziękować sukcesowi filmu "Beetlejuice Beetlejuice".

Beetlejuice Beetlejuice pomimo mieszanych recenzji, zgarnął imponujące 452 miliony dolarów i okazał się wielkim kasowym sukcesem. Taki wynik udowodnił, że dobrze przemyślane powroty do klasycznych marek mogą nadal generować solidne zyski. Wracająć jednak do franczyzy "Gremilinów", to chociaż Spielberg nie reżyserował poprzednich części, pełnił funkcję producenta wykonawczego i był kluczowym graczem w procesie kreatywnym.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Chcielibyście powrotów zabawnych stworków na wielki ekran?

Źrodło: darkhorizons.com