Nowy Superman przebił granicę, której nie osiągnął żaden jego poprzednik. Film wyreżyserowany przez Jamesa Gunna oficjalnie pokonał Człowieka ze stali z 2013 roku w box office, stając się najbardziej dochodowym solowym filmem o Supermanie w historii Stanów Zjednoczonych. Co najciekawsze – zrobił to w zaledwie 18 dni od premiery!

Według danych Box Office Mojo, do 30 lipca 2025 roku film zatytułowany po prostu Superman zarobił 292,4 miliona dolarów w USA, tym samym przebijając wynik Człowieka ze stali, który zakończył swoją kinową przygodę na poziomie 291 milionów dolarów.

Premiera Supermana 11 lipca 2025 roku była symbolicznym początkiem nowego rozdziału w historii DC. Film nie tylko zainaugurował świeży start tzw. DC Universe (DCU), ale również od razu przyciągnął tłumy widzów. W roli głównej wystąpił David Corenswet, który przejął pelerynę po Henrym Cavillu.

Film przebił nie tylko wynik poprzednika, ale również wszystkie wcześniejsze produkcje z Supermanem – w tym klasyki z Christopherem Reevem oraz Superman: Powrót z 2006 roku, który zakończył się z wynikiem 200 milionów dolarów na rynku amerykańskim.

Mimo imponujących wyników w USA, sytuacja na rynku międzynarodowym jest bardziej złożona. Do tej pory Superman zarobił 214,1 miliona dolarów poza granicami USA, co daje łączny wynik 506,5 miliona dolarów na całym świecie. Dla porównania, Człowieka ze stali zarobił aż 379,1 miliona dolarów na rynkach zagranicznych, kończąc swoją globalną podróż z kwotą 670,1 miliona dolarów.

Reżyser James Gunn nie unikał trudnych tematów, mówiąc w rozmowie z Deadline

Na wynik wpływa również pewna niechęć do wszystkiego, co amerykańskie. Nie pomaga nam to. Dodatkowo Superman nie jest postrzegany jako rozpoznawalna marka w wielu regionach świata.