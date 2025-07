Czy Polacy potrafią o tym rozmawiać? "S*ks dla opornych" zaskakuje zwiastunem 0

Czy związek z 25-letnim stażem to już tylko rutyna… czy może dopiero początek prawdziwej bliskości? Twórcy nowej polskiej komedii S*ks dla opornych udowadniają, że nawet długoletnie małżeństwo może jeszcze zaskakiwać – i to nie tylko łóżkowo. Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu z Iloną Ostrowską i Piotrem Adamczykiem w rolach głównych, który z humorem, czułością i odrobiną pikanterii opowiada o parze, która próbuje na nowo rozpalić gasnące pożądanie.

Basia i Grzegorz – małżeństwo z ćwierćwiecznym stażem – wpadają w typowy schemat: seks zamienia się w rutynę, rozmowy uciekają w codzienność, a namiętność zostaje tylko w poradniku. I właśnie taki poradnik – Seks dla opornych – staje się iskrą do zmiany. Basia zabiera męża na weekend do ekskluzywnego hotelu SPA, by przy świecach, masażach i kilku niekonwencjonalnych pomysłach odnaleźć siebie i… siebie nawzajem.

Sytuacja komplikuje się, gdy para spotyka Maksa (Mikołaj Matczak) – młodego szefa Grzegorza – i jego partnerkę, spontaniczną i zmysłową Domi (Helena Englert). To zderzenie dwóch światów – dojrzałości i młodzieńczej bezpośredniości – przyniesie lawinę nieoczekiwanych emocji, zazdrości, śmiechu i refleksji. Bo może nie chodzi o to, jak długo jesteśmy razem, ale jak bardzo chcemy być razem naprawdę?

Film powstał na podstawie kultowej sztuki Seks dla opornych autorstwa Michele Riml, która podbiła polskie sceny teatralne, wzruszając i bawiąc publiczność do łez.

Zwiastun zapowiada ciepłą, pełną inteligentnego humoru i wzruszeń historię, która może okazać się jednym z najbliższych sercom widzów filmów tego roku. Idealna propozycja nie tylko dla par – ale dla każdego, kto wierzy, że prawdziwa bliskość zaczyna się tam, gdzie kończy się pozory. Film trafi do kin 17 października 2025 roku.

Źrodło: Kino Świat