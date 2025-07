Nowy GOAT koszykówki? Oto zwiastun filmu "Wielka mala koza" 0

Sony Pictures Entertainment zaprezentowało zwiastun swojej nowej animacji, która w oryginale nosi tytuł "GOAT". W polskich kinach produkcja będzie sygnowana tytułem – Wielka mała koza i polski dystrybutor, którym jest UIP także pokazał zapowiedź animacji z naszym rodzimym dubbingiem. W dalszej części tego artykułu będziecie mogli usłyszeć obie wersje!

Sony Pictures Animation, studio, które stworzyło hit Spider-Man: poprzez multiwersum przedstawia animację: Wielka mała koza, komedię osadzoną w świecie zamieszkałym wyłącznie przez zwierzęta.

Fabuła opowiada o kozie o imieniu Will z wielkimi marzeniami. Will otrzymuje jedyną w życiu szansę, by dołączyć do profesjonalistów i zagrać w rykokosza. To mieszany sport kontaktowy, w którym walczą najszybsze i najgroźniejsze zwierzęta świata. Nowi koledzy z drużyny Willa nie są zachwyceni obecnością małej kozy w swoim składzie, ale Will jest zdeterminowany, aby zrewolucjonizować ten sport i raz na zawsze udowodnić, że "małe zwierzęta też potrafią grać!"

Oto zwiastun z polskim dubbingiem:

Premiera filmu w Polsce 13 lutego 2026.

Na dokładkę łapcie zapowiedź w oryginale:

Źrodło: Sony Pictures