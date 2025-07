Russell Crowe przeraża jako nazista – zwiastun "Nuremberg" już tu jest 0

Sony Pictures Classics opublikowało pierwszy teaser nadchodzącego historycznego dramatu Nuremberg, w którym w głównych rolach występują laureaci Oscara – Russell Crowe i Rami Malek. Film zadebiutuje we wrześniu na prestiżowym Toronto International Film Festival 2025, a do kin trafi 7 listopada 2025 roku.

Reżyserem i scenarzystą jest James Vanderbilt, który oparł fabułę na książce non-fiction Jacka El-Hai’a pt. The Nazi and the Psychiatrist. Film przybliża dramatyczne kulisy procesu norymberskiego, podczas którego naziści zostali postawieni przed międzynarodowym trybunałem za zbrodnie wojenne i ludobójstwo.

Alianci, pod przewodnictwem niezłomnego głównego prokuratora Roberta H. Jacksona, muszą doprowadzić nazistowski reżim przed sąd za ujawnione potworności Holokaustu, podczas gdy amerykański psychiatra toczy dramatyczny pojedynek psychologiczny z byłym marszałkiem Rzeszy, Hermanem Göringiem.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Michael Shannon, Richard E. Grant, Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Lydia Peckham, Colin Hanks, Wrenn Schmidt, Lotte Verbeek i Andreas Pietschmann.

Producentami filmu są m.in. James Vanderbilt, Bradley J. Fischer, Frank Smith, a także autor książki Jack El-Hai jako producent wykonawczy.

Źrodło: ComingSoon