Nowy gracz w grze o Żelazny Tron – kluczowa rola obsadzona w 3. sezonie serialu "Ród smoka"

Wyczekiwany trzeci sezon Rodu smoka nabiera kształtów, a do obsady dołącza kolejna kluczowa postać ze świata George’a R.R. Martina.

Annie Shapero została obsadzona w roli Alysanne Blackwood, znanej również jako Black Aly – wojowniczej członkini rodu Blackwoodów, związanej zarówno z Królową Rhaenyrą Targaryen, jak i legendarnym Creganem Starkiem.

Kim jest Black Aly?

Fani książki Ogień i Krew doskonale znają Alysanne jako odważną i lojalną sojuszniczkę Rhaenyry w czasie brutalnej wojny domowej znanej jako Taniec Smoków. Jest ciotką młodego lorda Benjicota Blackwooda, a po zakończeniu wojny wychodzi za mąż za Cregana Starka – strażnika Północy. Ich związek symbolicznie łączy ogień i lód na długo przed wydarzeniami z Gry o tron.

Choć nie została ogłoszona jako stała postać sezonu, Shapero pojawi się w pięciu z ośmiu odcinków, co sugeruje istotny, choć ograniczony czas ekranowy.

Zdjęcia do trzeciego sezonu już trwają, a serial prawdopodobnie trafi na ekrany w 2026 roku. Do swoich ról powracają m.in. Emma D’Arcy jako Rhaenyra, Matt Smith jako Daemon, Olivia Cooke jako Alicent i Ewan Mitchell jako Aemond.

Alysanne Blackwood wniesie do serii świeżą dynamikę – jako wojowniczka z surowego, północnego rodu, wyróżnia się w świecie dominowanym przez smoki, politykę i zdradę. Jej pojawienie się to także kolejny krok w kierunku połączenia narracji rodu Targaryenów z rodami Północy, co może z czasem nadać serialowi jeszcze szerszy wymiar historyczny.

Źrodło: Deadline