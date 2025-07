"Naga broń" - wszystko co powinieneś wiedzieć o filmie 0

Po ponad trzech dekadach od ostatniej części, kultowa seria Naga broń wraca na ekrany kin – tym razem w odświeżonej odsłonie i z nową gwiazdorską obsadą. Premierę filmu zaplanowano na 1 sierpnia 2025 roku, a już dziś wiadomo, że nie zabraknie absurdalnego humoru, slapstickowych gagów i sentymentalnych odniesień do oryginału.

W roli głównej występuje Liam Neeson, który wciela się w Franka Drebina Jr. – syna legendarnego policjanta granego niegdyś przez Lesliego Nielsena. Wybór Neesona może zaskakiwać, bo aktor kojarzony dotąd głównie z dramatami i thrillerami akcji (Uprowadzona, Lista Schindlera), teraz debiutuje w pełnoprawnej komedii. W jednej ze scen z trailera widać, jak przebrany za uczennicę w kratkowanej spódniczce i różowych majtkach ucieka z miejsca przestępstwa, co tylko potwierdza, że twórcy celują w estetykę pełną absurdu i nonsensu – dokładnie taką, jaka zdefiniowała oryginał z lat 80. i 90.

Za reżyserię odpowiada Akiva Schaffer, członek komediowej grupy The Lonely Island, który ma na koncie m.in. Narwańca i nagradzany reboot Chip i Dale: Brygada RR. Schaffer współtworzył też scenariusz razem z Danem Gregorem i Dougiem Mandem. Produkcją zajęło się studio Paramount we współpracy z Fuzzy Door – firmą Setha MacFarlane’a. To właśnie MacFarlane był jednym z pomysłodawców wznowienia serii i przekonał Neesona do udziału, choć aktor przyznał, że długo wahał się, czy powinien zbezcześcić dziedzictwo Leslie’ego Nielsena.

Obsada

Partnerką ekranową Neesona została Pamela Anderson, która wciela się w Beth – śledczą i dziennikarkę tropiącą sprawę zagadkowej śmierci swojego brata. Ich ekranowa relacja wzbudziła ogromne zainteresowanie także poza filmem. Podczas premiery w Nowym Jorku para pojawiła się razem na czerwonym dywanie i wymieniła serdeczne pocałunki na policzek, co natychmiast wywołało falę plotek o możliwym romansie. Na razie oboje odmawiają komentarzy, a media zachodnie spekulują, czy to rzeczywista chemia, czy element promocji filmu.

W obsadzie znalazło się też wiele innych znanych twarzy. Paul Walter Hauser gra kapitana Hockena Jr., a Kevin Durand pojawia się jako czarny charakter. W filmie zobaczymy także CCH Pounder, Lizę Koshy, Cody’ego Rhodesa, Danny’ego Hustona oraz rapera Busta Rhymesa. Ciekawostką jest udział Mosesa Jonesa jako Nordberga Jr. – postaci będącej odniesieniem do bohatera granego kiedyś przez O.J. Simpsona. Film nie unika kontrowersji – jedna ze scen w trailerze jawnie nawiązuje do medialnej przeszłości Simpsona, a nawet delikatnie z niej kpi.

Recenzje

Krytycy, którzy widzieli już przedpremierowe pokazy, są zaskakująco zgodni – nowa Naga broń może okazać się powiewem świeżości w świecie komedii, który od lat cierpi na brak wyrazistych parodii. Serwis Vulture opisał film jako tak śmieszny, że spadasz z krzesła, chwaląc zarówno komizm sytuacyjny, jak i surowe aktorstwo Neesona. Mniej entuzjastyczne są głosy ze Skandynawii – dzienniki VG i Aftenbladet twierdzą, że reboot zbyt mocno opiera się na nostalgii i często wpada w banał, który może nie trafić do młodszej widowni.

Choć przed filmem trudne zadanie – sprostać legendzie, która ukształtowała całe pokolenie fanów komedii – to wszystko wskazuje na to, że Neeson i spółka nie traktują siebie zbyt poważnie. To właśnie ten dystans, połączony z ogromnym szacunkiem do oryginału, może być kluczem do sukcesu nowej Nagiej broni.

Czy Frank Drebin Jr. zdoła dorównać sławie ojca? Odpowiedź poznamy już w sierpniu. Jedno jest pewne – jeśli lubicie wybuchowy humor, nieoczekiwane puenty i aktorów gotowych ośmieszyć się na ekranie dla dobrej komedii, ten film może być dla Was strzałem w dziesiątkę.